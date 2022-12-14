Москва, 14 декабря, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Послание Федеральному собранию может быть оглашено президентом России Владимиром Путиным уже в следующем году. Об этом 14 декабря журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Что касается сообщений о том, что [послание] возможно в следующем году, ― безусловно, возможно, ― указал официальный представитель Кремля. ― Это истина достаточно очевидная».

Песков также указал, что послания президента РФ Федеральному собранию в письменном виде не бывает. Также пресс-секретарь главы государства посоветовал СМИ «перестать гадать на кофейной гуще».

Вместе с тем в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высокопоставленный источник не исключил послания в начале 2023 года.

«Послания может не быть до конца года. Не исключено, что послание состоится в 2023 году», — сказал собеседник агентства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прессе появились сообщения о том, что президент России Владимир Путин якобы обратится с посланием к Федеральному собранию 27 декабря. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг эти сообщения, заявив, что они не соответствуют действительности.

Ранее Песков заявил, что Кремль заблаговременно анонсирует дату послания президента. В Кремле также сообщали о планах Путина обратиться с посланием к ФС до конца текущего года.