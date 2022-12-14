Москва, 14 декабря, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о запрете суррогатного материнства иностранным гражданам в России, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Беременность

Сенатор Елена Мизулина заявила, что закон необходимо одобрить, но есть моменты, которые нужно развивать в последующем.

«В этом законе, к сожалению, остается пока нерешенным вопрос о правовом статусе договора о суррогатном материнстве. Обратите внимание, это не гражданско-правовой договор, связи в нем нет. Упоминается он только в статье 55 закона об основах охраны здоровья. Это надо иметь ввиду ибо следует учитывать, что в статье 16 закона об актах гражданского состояния предусматривается, что родителями ребенка записываются в свидетельство о его рождении при предоставлении, в частности, документа медицинской организации, в которой осуществлялась вот эта репродуктивная функция — суррогатное материнство. Что это за документ, об этом тоже никому неизвестно. А практика существует такая, что, к сожалению, договор заключается отдельно с генетическими родителями и отдельно с суррогатной матерью и суррогатная мать может даже не знать о генетических родителях, кто это такие», — пояснила она.

Закон вводит запрет для иностранных граждан и лиц без гражданства на использование института суррогатного материнства на территории России. Ограничения не распространяются на случаи, когда гражданин Российской Федерации находится в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Закон вводит требования к суррогатной матери: ей сможет стать только гражданка Российской Федерации.

Услугами суррогатного материнства могут воспользоваться граждане, состоящие в браке, а также одинокая женщина — гражданка РФ, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Одинокие мужчины не смогут воспользоваться услугами суррогатного материнства.

Отдельно дополнительно защищаются дети. Прописывается, что «ребенок, который рожден на территории Российской Федерации суррогатной матерью, приобретает гражданство Российской Федерации по рождению».

Вводятся и нормы, исключающие услуги суррогатного материнства для состоящих в фиктивном браке.