Москва, 14 декабря, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Поддержки виноградарству и виноделию достаточно, но Минсельхоз намерен и дальше стимулировать развитие этих отраслей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в Госдуме.

Марина Каширская ИА REGNUM Виноградник в Крыму

«Поддержка будет порядка 27 млрд рублей, в этом федеральном проекте участвует порядка 15 регионов, где выращивается виноград», — заявил Патрушев.

«Как член правительства скажу, поддержки достаточно, но тем не менее будем работать над тем, чтобы было увеличение финансирования этого направления, чтобы больше денег тратили на закладку виноградников, на уход за виноградниками и, конечно же, приобретение саженцев», — сказал министр.

«Будем работать над увеличением, 26 млрд рублей до 2030 года у нас есть, запланировано», — добавил Патрушев.

В ходе дискуссии спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что действующий закон о виноградарстве и виноделии был инициирован депутатами Госдумы и среди авторов — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Закон был принят в конце 2019 года, работает он два года. У нас было порядка 20-30% собственного виноделия, вина. На сегодняшний день — 55% средний показатель. Там есть спокойные вина, игристые, средний показатель — 55. Фактически, заново создана отрасль, рабочие места, и многое другое. Да, действительно, в этом вопросе огромная огромная роль принадлежит министерству сельского хозяйства, потому что они уже правоприменитель», — сказал Володин.