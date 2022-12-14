Брюссель, 14 декабря, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Единую поддержку министров иностранных дел стран — участниц Европейского союза не получила идея Еврокомиссии (ЕК) о создании некоего специализированного международного трибунала по Украине. Об этом 14 декабря рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе своего выступления на форуме по правам человека в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще помимо МУС (Международный уголовный суд. — Прим. ред.), чтобы бороться с безнаказанностью на Украине. Я вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам (иностранных дел на встрече 12 декабря. — Прим. ред.), и мы обсуждали его, правда, без конкретного результата», — сказал он.

При этом глава евродипломатии уточнил, что он считает возможным создать такого рода альтернативную структуру, однако при этом назвал обсуждение этой инициативы ЕК «интересной дискуссией, которая не имела конкретного ответа».

Также Боррель указал, что, по его мнению, Евросоюзу необходимо делать больше усилий в «борьбе с безнаказанностью», однако не стал уточнять, каких именно.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз направит Киеву для стабилизации энергосистемы на захваченной последним части Украины 30 млн светодиодных ламп и 800 электрогенераторов.