Тбилиси, 14 декабря, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Рассмотрение ходатайства об освобождении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья переносится на неделю. Об этом 14 декабря сообщил на заседании судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

Он объявил о переносе заседания на 11:00 (10:00 мск) 22 декабря. Причиной стало то, что защита экс-президента 9 декабря внесла на рассмотрение новые документы. В связи с этим пенитенциарная служба минюста Грузии запросила время на ознакомление.

Кроме того, представитель пенитенциарной службы Николоз Абрамишвили заявил, что пока нет технической возможности обеспечить дистанционное участие Саакашвили на заседаниях суда из больницы. Это потребовалось в связи с тем, что врачи не рекомендовали транспортировать политика в суд.

Абрамишвили попросил отложить заседание на месяц, но судья не согласился предоставить настолько длительный срок.

Напомним, ранее глава неправительственной организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани, которая организовала приезд к Саакашвили экспертов из США, сообщила, что иностранные медики выявили у политика около 20 болезней. На этом основании адвокаты направили в суд ходатайство об освобождении экс-президента или предоставления ему отсрочки исполнения наказания для лечения.