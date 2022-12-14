Париж, 14 декабря, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В России в ноябре 2022 года зафиксировано увеличение объемов добычи нефти. Однако в декабре они должны снизиться из-за введения с 5 декабря странами ЕС потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель и запрета на импорт российской нефти. Такие данные приводит в своем анализе Международное энергетическое агентство (МЭА).

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«В ноябре поставки сырой нефти из России выросли на 90 тысяч баррелей, до 9,81 миллиона баррелей в сутки, увеличив общий объем поставок сырой нефти, конденсатов и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) до 11,2 миллиона баррелей в сутки», — приводит РИА Новости данные из доклада МЭА.

Как отмечается в исследовании, добыча нефти в России снизится ниже уровня до начала спецоперации на 1,8 миллиона баррелей в сутки, достигнув 9,6 миллиона баррелей сутки по итогам 2023 года.

Данные МЭА можно взять под сомнение, так как ранее вице-премьер России Александр Новак отмечал, что оно необъективно. Ранее их исключили из своих расчетов страны ОПЕК и альянс ОПЕК+.