Берлин, 14 декабря, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Германия готова содействовать коллективной обороне блока НАТО, если понадобится. Об этом 14 декабря заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в парламенте.

FinnishGovernment Олаф Шольц

По его словам, партнеры по НАТО могут положиться на Германию в этом вопросе. Если потребуется, Германия готова защищать «каждый квадратный метр территории блока». Олаф Шольц также сообщил, что парламент проголосовал за выделение €100 млрд на закупку снаряжения, боеприпасов и техники.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Германии имеют недостаточную материальную базу, потому что многое было передано Киеву. Кроме того, Германии необходимо закупить боеприпасы на €20 млрд, чтобы обеспечить вооруженные силы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок стала объектом критики пользователей Сети, которые усомнились в её умственных способностях.

Читайте также: Глава МИД ФРГ Бербок стала объектом нападок пользователей Сети