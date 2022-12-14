Санкт-Петербург, 14 декабря, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Количество жилых многоквартирных домов и социальных объектов Петербурга, оставшихся без теплоснабжения из-за аварии на теплотрассе в Невском районе, превышает 460 зданий. Об этом сообщили 14 декабря в прокуратуре Петербурга. Между тем, температура воздуха в Северной столице составляет минус 6 градусов.

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Напомним, прорыв теплотрассы произошел вечером 13 декабря у дома 26 по ул. Дыбенко. В связи с этим была ограничена подача тепла в жилые дома и социально-значимые объекты соседнего Красногвардейского района Петербурга, куда вела аварийная труба. Подача тепла в жилом секторе Невского района не прекращалась.

«В результате аварийного отключения без тепла осталось свыше 460 зданий. Прокуратурой обеспечивается надзорное сопровождение мероприятий по восстановлению тепла и устранению последствий произошедшего», — сообщили в надзорном ведомстве.

Устранение нарушений законодательства о теплоснабжении находится на контроле прокуроров Красногвардейского и Невского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты АО «Теплосеть» произвели демонтаж более восьми метров аварийного трубопровода, ведутся сварочные работы. Своевременность и полнота работ по ликвидации последствий коммунальной аварии находятся на контроле прокуратуры Невского района.