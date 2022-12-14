Москва, 14 декабря, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Минсельхоз не намерен принимать решения по импорту семян в ущерб собственной отрасли. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил глава министерства Дмитрий Патрушев в Госдуме.

mcx. gov.ru Дмитрий Патрушев

«Мы не будем принимать решений по импорту в ущерб нашему урождаю, в ущерб нашему АПК, но тем не менее какие-то ограничения для того, чтобы развивать собственную селекцию мы будем реализовывать, надо это понимать. Это те нюансы и те сложности, которые нам придется пережить», — заявил Патрушев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Президент России Владимир Путин в 2022 году поставил задачу достигнуть 75-процентного уровня обеспеченности отечественных семян на российском рынке через восемь лет. Пока что на долю отечественных семян овощных культур приходится около 20% всех посевов, но эксперты наблюдают тенденцию к росту.

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