Москва, 14 декабря, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Российский рубль может стать основной валютой в торговых отношениях России и Ирана, на данный момент 40% товарооборота двух стран осуществляется в рублях. Об этом 14 декабря заявил на пресс-конференции в Москве чрезвычайный и полномочный посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Мы считаем, что рубль может стать главной валютой для использования в наших торгово-экономических отношениях. Сейчас более 40% объема товарооборота между нашими странами осуществляется с помощью рубля», — сказал он.

Кроме того, Джалали отметил, что иранская сторона также выступала в поддержку возможности использования рубля как основной валюты в региональных интеграционных союзах, таких как Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали рассказал о планах Запада создать угрозы вблизи Ирана и России.