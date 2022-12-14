Донецк, 14 декабря, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Киевские боевики вновь обстреляли Киевский район города Донецка Донецкой Народной Республики, сообщается 14 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Vitaly V. Kuzmin Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»

По информации источника, в 12:50 по мск по направлению н. п. Тоненькое — г. Донецк (Киевский район) было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Как передает ИА REGNUM, ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела Киевского района Донецка 14 декабря погиб мирный житель.