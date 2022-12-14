Стокгольм, 14 декабря, 2022, 13:02 — ИА Регнум. За месяц в Швеции уровень инфляции увеличился на 0,2% и составил 9,5% против 9,3% в октябре. Об этом 14 декабря сообщает Центральное статистическое управление королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

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«Рост цен на электроэнергию способствовал увеличению темпов инфляции в ноябре», ― отметил специалист управления Карл Мортенссон, слова которого цитирует Expressen.

Отмечается, что за отчётный период электроэнергия в стране подорожала на 16,8%. Кроме того, двенадцатый месяц подряд растут цены на продукты питания, в основном из-за повышения цен на молоко, яйца, сыр.

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Как сообщало ИА REGNUM, экономист при Институте экономических исследований Эрик Гланс заявил, что инфляция была на рекордно высоком уровне в Швеции в течение всего текущего года, но в октябре уровень инфляции упал с 9,7 до 9,3%. Однако, по его словам, это не означает, что в стране наблюдается перелом тенденции роста инфляции.