Москва, 14 декабря, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Общемировым трендом назвал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев снижение потребления говядины, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Михаил Клодт. Три коровы

«Снижение потребления говядины — общемировой тренд», — сказал Патрушев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Он обратил внимание на рост потребления свинины и птицы в том числе в мире.

«Это сказывается на объеме производства крупного рогатого скота. Мы понимаем ситуацию. Мы дополнительно к этому году выставим на молочное производство в 2023 году дополнительно 2,6 млрд рублей, хотя у нас в целом объем поддержки молочной отрасли наибольший», — сказал Патрушев.

По его словам, по 2022 году объем поддержки молочной отрасли составит около 52 млрд, по 2023-му — порядка 56 млрд рублей.

«При этом мы обсуждали возможность организации федерального проекта именно по поддержке и мясного, и молочного КРС (крупного рогатого скота — ред.). Мы на эту тему думаем… В целом ситуация не такая плохая, и мы понимаем, как ее держать. Мы сейчас будем вводить новую субсидию на килограмм мяса в рамках КРС», — добавил Патрушев, отметив, что меры положительно скажутся на росте поголовья крупного скота в России.

Министр также обратил внимание на рост поголовья коров в агрохолдингах, в этой связи он считает не нужным большое количество скота в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).