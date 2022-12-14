Туркменбаши, Туркменистан, 14 декабря, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Турция согласна транспортировать газ из Туркменистана в Европу. Об этом 13 декабря заявил турецкий президент Тайип Эрдоган на трёхстороннем саммите в туркменистанском городе Туркменбаши.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Пора начинать работы по поставкам туркменского природного газа на западные рынки», — сказал Эрдоган.

Ранее он заявил, что в Турции работают над проектом создания газового хаба, с помощью которого можно будет снабжать топливом Европу.

Напомним, в Туркменбаши проходит первая трёхсторонняя встреча лидеров Турции, Азербайджана и Туркменистана.