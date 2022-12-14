Пекин, 14 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Соединенные Штаты должны уважать желание стран Африки развивать международное сотрудничество. Об этом 14 декабря в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР в Африке

Китайский дипломат заявил, что поддержка развития Африки является общей ответственностью международного сообщества. Китай, со своей стороны, рад приветствовать разнообразие африканских партнеров. По словам официального представителя МИД КНР, международное сообщество, включая США, должно уделять больше внимания Африке и увеличить инвестиции в регион. Кроме того, Ван Вэньбинь выступил за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с Африкой.

В Пекине также надеются, что США будут непредвзято относиться к взаимодействию со странами Африки, уважать пожелания жителей континента и предпринимать конкретные действия, чтобы помочь развитию региона вместо того, чтобы осуществлять нападки на другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Washington Post написала, что лидеры стран Африки и Соединённые Штаты по-разному видят вопрос о разрешении конфликта на территории Украины.

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