Донецк, 14 декабря, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Мирный житель погиб в результате обстрела Киевского района города Донецка Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ. Об этом 14 декабря сообщается в штабе территориальной обороны ДНР.

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«ВФУ убили мирного жителя в Киевском районе Донецка», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

Как передает ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили об обстреле Горловки и Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Всего было выпущено 10 снарядов из РСЗО БМ-21 «Град».