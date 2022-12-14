Томск, 14 декабря, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате Дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Томской области, сообщает пресс-служба МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Инцидент произошёл на 46 км автодороги Томск — Мариинск. Грузовик врезался в автомобиль скорой помощи. В результате происшествия погибли четыре человека, ещё один пострадал. После аварии на месте происшествия произошло возгорание. Сообщение об инциденте поступило около 14:14 по местному времени.

По предварительной информации, грузовик двигался со стороны села Турунтаево, при этом автомобиль скорой медицинской помощи двигался со стороны города Томска в город Асино.

На месте происшествия, как сообщается, работают сотрудники полиции.

Как передавало ИА REGNUM, при столкновении автобуса с КамАЗом в Воронежской области пострадали восемь человек. Авария произошла 14 декабря в 5 утра на 235-м км трассы Павловск — Белгород, у села Шапошниковка.

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