Мелитополь, 14 декабря, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал неприемлемой демилитаризацию Запорожской атомной электростанции. Такое мнение Рогов выразил, комментируя заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«Демилитаризация ЗАЭС — неприемлемый для России сценарий, в результате которого террористы смогли бы захватить ее», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ 13 декабря провел в Париже встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В ходе встречи был затронут вопрос организации постоянных миссий МАГАТЭ на Хмельницкой, Ровенской, Южно-Украинской АЭС, а также в зоне Чернобыльской АЭС.

Как передает ИА REGNUM, ранее советник генерального директора концентра «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире программы «Соловьев Live» прокомментировал вопрос о возможном выводе Росгвардии с ЗАЭС.