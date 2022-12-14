Доха, 14 декабря, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Катаре не согласны признавать связь с коррупционным скандалом вокруг чемпионата мира по футболу, который разразился в Европарламенте. Представитель этой страны отверг любые обвинения властей Катара в неправомерных действиях.

jeffowenphotos Дебаты в Европарламенте

«Государство Катар категорически отвергает любые попытки связать его с обвинениями в неправомерных действиях. Любая ассоциация правительства Катара с заявленными обвинениями является необоснованной и основана на серьезной дезинформации», — приводит слова представителя РИА Новости.

Напомним, в Европарламенте обвиняют в коррупции несколько членов, в том числе заместителя председателя ЕП Еву Кайли. По месту жительства подозреваемых было обнаружено €1,58 млн.

По версии следствия, члены Европарламента получали взятки в виде денег и дорогих подарков взамен на обещания влиять на решения, связанные с проведением чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре.