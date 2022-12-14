Киев, 14 декабря, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Число боевиков ВСУ, признанных пропавшими без вести по данным на 30 ноября, стало известным в результате действий хакеров, сообщает 14 декабря Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Кадровый центр ВСУ совершенно секретно озвучил количество погибших украинских солдат, признанных пропавшими без вести, — 35 382 человека», — сообщает телеграм-канал.

В документе 667 листов занимает список служащих сухопутных войск ВСУ, 546 листов приходится на тероборону, 398 листов — на десантно-штурмовые войска и 242 листа — на украинские ВМС.

Отмечается, что тела этих боевиков не были захоронены — они остались на поле боя. Семьи пропавших без вести компенсаций не получат.

Данные взяты из отправленной начальнику генштаба ВСУ Сергею Шаптале справки. Служебный архив Шапталы взломан хакерами Anarchist Kombatant.