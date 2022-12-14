Донецк, 14 декабря, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Командир батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени «чёрных запорожцев» Андрей Верхогляд был ликвидирован под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 декабря сообщает телеграм-канал «Военкоры русской весны».

В зоне спецоперации. Минобороны РФ

«Под Авдеевкой уничтожен комбат боевиков, пришедших с мечом на нашу землю. Андрей Верхогляд, командир батальона 72-й отдельной механизированной бригады», — говорится в сообщении.

Также указывается, что это событие подтверждает, что у киевских боевиков не только большие потери среди рядового состава и командиров нижнего звена, но и среди способных возглавить более крупные подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев рассказал, что в ночь на 14 декабря бандеровские боевики обстреляли город Новая Каховка.