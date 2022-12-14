Вашингтон, 14 декабря, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Решение Вашингтона разместить на авиабазе возле города Лариса (Греция) разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper не связано с конфликтом на Украине, но нужно для «сдерживания» России и «предотвращения» конфликта НАТО с ней. Об этом 14 декабря сообщает издание Defense News, ссылаясь на неназванного представителя военно-воздушных сил (ВВС) США в Европе и Африке.

Afspc.af.mil Американский БПЛА MQ-9 Reaper

«Авиабаза Лариса — это стратегически важное место, позволяющее MQ-9 оказывать поддержку как восточному, так и южному флангу НАТО», — добавил военный эксперт.

Он не сказал, сколько БПЛА направили в Грецию из США.

Напомним, в ноябре греческие СМИ сообщили, что на авиабазе возле Ларисы США создают базу для своих беспилотников. MQ-9 Reaper способны летать на расстояние 1850 км. Таким образом, они смогут с территории Греции контролировать, кроме Эгейского моря, часть акватории Чёрного и Средиземного морей.