Москва, 14 декабря, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Козельском ракетном соединении в Калужской области провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Минобороны России Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку

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«Ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата», ― уточнили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что это сложнейшая технологическая операция, которая длится несколько часов. Ход работы показан на кадрах опубликованного МО РФ видео.

Как пояснил командир Козельского ракетного соединения Алексей Соколов, важность этой операции заключается в том, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки.

«Родина получит очередной образец ракетного ядерного оружия, которое позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне», ― указал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в ходе тренировки сил стратегического сдерживания с космодрома Плесецк были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону Кура в Камчатском крае. К осуществлению задач также привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Все предусмотренные в ходе тренировки задачи были выполнены в полном объёме.

Напомним, в Китае восхитились возможностями МБР «Ярс», назвав их невероятными.