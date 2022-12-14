Москва, 14 декабря, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Автомобиль с рабочими упал в яму на Калужском шоссе в Новой Москве. Об этом 14 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло в районе деревни Чириково на Калужском шоссе в Новой Москве, когда автомобиль «Форд» съехал в кювет.

При этом находившиеся в яме трое мужчин 1975, 1978 и 1992 годов рождения получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при столкновении автобуса с КамАЗом в Воронежской области пострадали восемь человек.