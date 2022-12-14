Москва, 14 декабря, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Ситуация с сельхозтехникой в России достаточно стабильна. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в Госдуме.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Урожай зерновых

«В начале года, когда отдельные мировые производители прекратили исполнять взятые на себя обязательства, правительством были приняты меры, которые позволили без сбоев пройти. В частности, на ряд позиций обнулены таможенные пошлины», — рассказал Патрушев, отметив работу параллельного импорта.

Правительство дополнительно выделило 12 млрд рублей Росагролизингу, в том числе за счет этого аграриям в 2022 году будет поставлено более 11 тыс. единиц техники.

«До конца года Росагролизинг получит еще 10 млрд, что позволит без перерыва продолжать поставки», — отметил Патрушев.

«Благодаря предпринятым на всех уровнях мерах, ситуация с сельхозтехникой у нас достаточно стабильная. Мы не получаем сигналов от регионов и бизнеса о каких-либо неразрешимых трудностях», — заявил Патрушев.

Министерство также считает повышение технологического суверенитета очень важной задачей.