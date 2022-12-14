Москва, 14 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с вековым юбилеем коллектив и ветеранов Государственного ордена «Знак Почета» Русского драматического театра в Чебоксарах, сообщает Кремль.

Иван Шилов ИА REGNUM Чебоксары

Глава государства пожелал коллективу театра успехов в реализации намеченных планов, вдохновения и всего наилучшего.

В поздравительной телеграмме российский лидер назвал театр крупным просветительским центром, теплым, радушным домом для многих поколений жителей и гостей Чебоксар. Также сообщается, что вековой юбилей театр отмечает в 2022 году, который объявлен Годом культурного наследия народов России. Путин отметил, что коллектив театра хорошо подготовился к своему юбилею, представив поклонникам яркие премьеры, а также интересные и содержательные мероприятия, которые рассказывают истории о сегодняшнем дне театра, творческих традициях предшественников, которые сохраняются и сегодня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 14 декабря намечено очередное совещание президент России Владимира Путина с членами правительства. Совещание пройдёт в онлайн режиме.

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