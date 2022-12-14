Москва, 14 декабря, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали высказал мнение о том, что некоторые страны Запада пытаются создать угрозу вблизи России и Ирана. В ходе пресс-конференции 14 декабря он также указал на необходимость объединиться против этих угроз и сообща решать проблемы безопасности.

council. gov.ru Казем Джалали

«Некоторые страны Запада начинают создавать угрозы и кризисы поблизости от наших стран и создавать нам проблемы. Мне кажется, настало время, чтобы мы могли бы найти решение сообща по данным вопросам», — считает Казем Джалали.

Он также пояснил, что имеет в виду, когда говорит об угрозах и вызовах. По мнению дипломата, это санкции, которые накладывают США и некоторые страны Европы в отношении ряда государств. По словам Джалали, России и Ирану необходимо решать эти вопросы, объединившись.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что в ближайшее время власти России и Ирана подпишут «всеобъемлющий договор о сотрудничестве».