Москва, 14 декабря, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Минсельхоз продолжит мониторинг цен на продовольствие в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продукты в магазине

«Темпы роста цен у нас ниже мировых», — заявил Патрушев.

Министерство ведет мониторинг цен и продолжит его.

«При необходимости предпримем необходимые меры», — заверил Патрушев.