Глава Минсельхоза оценил темпы роста цен на продукты питания
Москва, 14 декабря, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Минсельхоз продолжит мониторинг цен на продовольствие в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в Госдуме.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Продукты в магазине
«Темпы роста цен у нас ниже мировых», — заявил Патрушев.
Министерство ведет мониторинг цен и продолжит его.
«При необходимости предпримем необходимые меры», — заверил Патрушев.