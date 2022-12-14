Москва, 14 декабря, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Российских студентов нужно активнее вовлекать в студенческую жизнь. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе «правительственного часа» с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гаджет

«Мы все, может быть моего поколения люди, мы все вспоминаем студенческие годы как самое интересное, самое креативное, самое памятное в нашей жизни… Почему? Потому что мы участвовали в КВНе, потому что мы все занимались спортом и участвовали в региональных серьезных спортивных спартакиадах. Мы все занимались в студенческих научных обществах, самодеятельности, а главное, что у нас было студенческое самоуправление», — сказала она.

Матвиенко вспомнила свой институт, в котором все решал студсовет.

«Надо изъять молодежь из лишнего пребывания в гаджетах и в телефонах. Вдохнуть может быть по-новому, может быть более креативно, может новые форматы, но чтобы это была полноценная студенческая жизнь», — подчеркнула спикер Совфела.

По ее словам, необходимо спросить самих студентов, чего они хотят.