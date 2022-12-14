Ереван, 14 декабря, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Армении отправило обращение во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в связи с тем, что активисты из Азербайджана устроили блокаду Нагорного Карабаха перегородив единственный коридор в Арцах. Об этом 14 декабря сообщила журналистам пресс-секретарь минздрава Армении Рипсиме Хачатрян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Министерство ожидает реакции высокопоставленных чиновников ВОЗ на возможную гуманитарную катастрофу», — сказала Хачатрян.

Ранее в минздраве Армении сообщили, что из-за блокирования дороги невозможно поставлять лекарства в Нагорный Карабах. Кроме того, не получается вывезти из Арцаха больных, которые нуждаются в лечении в больницах Еревана.

Напомним, блокирование коридора в Нагорный Карабах длится с 12 декабря. Протестующие из Азербайджана называют себя эко-активистами и заявляют, что выступают в защиту природы. Им доставили палатки, чтобы блокада не прерывалась ночью. Также на место прибыли вооруженные автоматами азербайджанские правоохранители.