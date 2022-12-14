Владимир, 14 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с рейсовым автобусов во Владимирской области возросло до 25 человек. Об этом журналист сообщили в департаменте здравоохранения региона 14 декабря.

СК РФ по Владимирской области На месте ДТП с автобусом во Владимирской области

«В результате происшествия пострадали 25 человек: 3 детей и 22 взрослых. Вечером 13 декабря в БСМП Владимира самостоятельно обратился еще один пострадавший», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состоянии средней тяжести находятся двое детей и девять взрослых, в тяжелом состоянии — один пострадавший.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось о 19 пострадавших в результате ДТП под Владимиром.