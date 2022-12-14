Минск, 14 декабря, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Белорусским дипломатам поручили нарабатывать базу зарубежных контактов, несмотря на сложные отношения с Западом. Об этом 14 декабря заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, представляя нового главу МИД Сергея Алейника коллективу министерства.

Официальный сайт правительства России Роман Головченко

Глава правительства Белоруссии заявил, что дипломат обязан нарабатывать базу зарубежных контактов, несмотря на негативный настрой западных кругов. По его словам, нужно использовать все доступные площадки для доведения позиции Минска по внутренней и внешней политике.

«Голос Белоруссии должны слышать», — подчеркнул Роман Головченко, добавив, что иностранные партнеры должны понимать подходы Минска, которые всегда являются «открытыми, честными и прозрачными».

Премьер-министр Белоруссии пояснил, что его поручение по поддержанию контактов с западными коллегами касается прежде всего посольств за рубежом, так как в Минске не видят результатов миссий в Европе и постпредств при международных организациях. Возложив большие надежды на нового главу МИД Белоруссии, Роман Головченка заявил, что дипломаты обязаны вести и непубличную переговорную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время представления коллективу нового главы МИД страны заявил, что экономический блицкриг против Минска, начатый Западом, не удался.