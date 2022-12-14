Москва, 14 декабря, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В 2022 году сельское хозяйство демонстрирует достаточно неплохие результаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Сельское хозяйство

«В 2022 году отечественное сельское. Наши растениеводы добились рекордных сборов зерна. На сегодня это более 159 млн тонн в бункерном весе, в чистом рассчитываем, что это будет порядка 150 млн тонн», — сказал Патрушев.

Также министр рассказал, что урожай сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля овощей и фруктов также выше 2021 года.

«Ассортимент продуктов позволяет нам насытить внутренний рынок», — подчеркнул Патрушев.

Россия продолжает исполнять экспортные обязательства.

«Продовольствие поставляется в более чем 150 государств, по прогнозу объем внешней торговли составит порядка 40 млрд долларов», — добавил он.