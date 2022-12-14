Санкт-Петербург, 14 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили федеральным законодателям ввести дополнительные жилищные льготы для ветеранов боевых действий, которые служат или служили в органах внутренних дел, включив в число получателей льгот в том числе участников специальной военной операции (СВО).

Ulc.ru Жилье

Как сообщают 14 декабря «Невские Новости», принятым документом предлагается распространить преимущественное право на предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения на всех сотрудников органов внутренних дел, имеющих статус ветерана боевых действий.

В действующем варианте закона такое право имели только участники боевых действий на территории Афганистана. Теперь же предложено предоставить право на выплату на покупку жилья также тем, кто выполнял свой воинский долг на территории Таджикистана, Сирии, Северного Кавказа в период проведения там контртеррористической операции, а также участникам СВО.