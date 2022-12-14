Дербент, Дагестан, 14 декабря, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В дагестанском городе Дербенте произошёл взрыв в магазине, есть пострадавшие. Госпитализирована покупательница, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Инцидент произошёл 13 декабря в магазине по улице Гагарина. Пострадавшая — 43-летняя женщина — включила свет в уборной, после чего произошёл хлопок газовоздушной смеси. Открытого горения этот взрыв не вызвал, тем не менее пострадавшая получила травмы и отправлена в больницу. По имеющейся версии, взрыв случился из-за утечки газа.

«13 декабря 2022 года в полицию Дербента поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в одном из магазинов по улице Гагарина. Одна из посетительниц магазина, 43-летняя местная жительница, войдя в уборную, включила электричество, что привело к произошедшему», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

В настоящее время проводятся проверки на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося и подозреваемые.