Москва, 14 декабря, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей Москвы о морозной погоде в ближайшие выходные (17 и 18 декабря).

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

«В выходные без существенных осадков будет только воскресенье. В субботу ожидается временами снег от небольшого до умеренного, но будет довольно морозно. Дневная составит минус 3 — минус 5 градусов. В воскресенье мороз усилится», — цитирует Позднякову РИА Новости 14 декабря.

Также специалист Метеобюро отметила, что в воскресенье, 18 декабря, усилится мороз и преобладающие в Москве температуры составят от минус 7 до минус 9 градусов.

Как передает ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы.