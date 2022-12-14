Львов, Украина, 14 декабря, 2022, 12:10 — ИА Регнум. С обысками в Свято-Георгиевский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который находится во Львове, пришла спецслужба режима Киева (СБУ). Об этом 14 декабря сообщил замглавы прокиевской областной администрации Юрий Холод на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

«СБУ с обысками в церкви во Львове», — написал он в своём сообщении.

Также Холод уточнил, что спецслужба киевского режима проводит обыски в Свято-Георгиевском кафедральном соборе УПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря митрополит Запорожский и Мелитопольский канонической УПЦ Лука написал, что он не удивился введённым СНБО против него санкциям.