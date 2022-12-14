Москва, 14 декабря, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Призывы вывести с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) силы Росгвардии представляют собой хорошо продуманную провокацию. Об этом 14 декабря в эфире телеканала «Соловьёв Live» заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

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«Во-первых, это идиотизм. Сама постановка вопроса о выводе Росгвардии со станции ― это хорошо продуманная провокация, ведь территория в целом под контролем Российской Федерации», ― пояснил Карчаа.

По его словам, такие действия могут дать возможность диверсионно-разведывательным группам устроить провокации, что обернётся «серьёзнейшей угрозой ядерной безопасности», в которой обвинят Россию.

«Это может привести к большой беде, за которую потом нужно будет отвечать», ― указал советник гендиректора концерна.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря французский президент Эммануэль Макрон заявил о важной роли МАГАТЭ в выводе вооружений с территории Запорожской АЭС. По его словам, «мы уже добились вывода тяжёлых и лёгких вооружений и теперь обсуждаются практические аспекты».

Напомним, несколькими днями ранее киевские СМИ сообщили о появлении на территории ЗАЭС установок залпового огня «Град». При этом директор атомной электростанции Юрий Черничук эту информацию опроверг, заявив, что ни он, ни персонал АЭС «Градов» на территории ЗАЭС не видели.

Комментируя слова Макрона, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российская армия никогда не размещала на Запорожской атомной электростанции тяжёлые вооружения.