В Белоруссии задержали разыскиваемых за разбой граждан России
В Белоруссии задержали граждан РФ, разыскиваемых за разбой
Минск, 14 декабря, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали двух российских граждан, разыскиваемых на территории России за разбой. Об этом 14 декабря сообщает МВД Белоруссии.
Начальник отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Евгений Пилецкий пояснил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 9 декабря удалось задержать двоих граждан Российской Федерации, причастных к разбойному нападению в Санкт-Петербурге.
Известно, что в начале декабря 2022 года подозреваемые завладели денежными средствами в сумме $300 тысяч, посадив потерпевшего в машину и распылив газ ему в лицо. По факту разбойного нападения следственными органами Российской Федерации было возбуждено уголовное дело.
Сообщает также, что в столице Белоруссии разыскиваемые остановились в одной из гостиниц и в дальнейшем планировали выехать за границу. При задержании у подозреваемых обнаружили часть похищенных денег и огнестрельное оружие.
Как передавало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет Российской Федерации сообщил о задержании третьего подозреваемого по делу о пожаре в торговом центе (ТЦ) «Мега Химки».
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