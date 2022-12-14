Минск, 14 декабря, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали двух российских граждан, разыскиваемых на территории России за разбой. Об этом 14 декабря сообщает МВД Белоруссии.

Питер Брейгель. Нападение разбойников (фрагмент)

Начальник отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Евгений Пилецкий пояснил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 9 декабря удалось задержать двоих граждан Российской Федерации, причастных к разбойному нападению в Санкт-Петербурге.

Известно, что в начале декабря 2022 года подозреваемые завладели денежными средствами в сумме $300 тысяч, посадив потерпевшего в машину и распылив газ ему в лицо. По факту разбойного нападения следственными органами Российской Федерации было возбуждено уголовное дело.

Сообщает также, что в столице Белоруссии разыскиваемые остановились в одной из гостиниц и в дальнейшем планировали выехать за границу. При задержании у подозреваемых обнаружили часть похищенных денег и огнестрельное оружие.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет Российской Федерации сообщил о задержании третьего подозреваемого по делу о пожаре в торговом центе (ТЦ) «Мега Химки».

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