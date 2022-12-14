Москва, 14 декабря, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Патрулирование над акваторией Японского моря было проведено двумя стратегическими ракетоносцами Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом 14 декабря сообщает Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетоносец Ту-95МСМ

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», — говорится в сообщении.

Также указывается, что полет российских ракетоносцев продолжался в течение более чем семи часов и во время него Ту-95МС сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Кроме того, уточняется, что российская дальняя авиация регулярно проводит полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. При этом подчёркивается, что все полёты ВКС РФ совершаются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет никаких указов о смене руководства Генштаба России.