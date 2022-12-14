Донецк, 14 декабря, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Горловки Донецкой Народной Республики из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом 14 декабря сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с преступлениями Украины.

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По информации СЦКК, в 11:15 (совпадает с мск) по направлению н. п. Тоненькое — г. Донецк (Киевский район) н. п. Макеевка (Червоногвардейский район) было выпущено восемь ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Как передает ИА REGNUM, ранее в СЦКК сообщали об обстреле ряда населенных пунктов Донецкой Народной Республики, включая Каштановое, Новоселовку, Майорск, Макеевку и Ясиноватую.