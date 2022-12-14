Новая Каховка, Херсонская область, 14 декабря, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В ночь на 14 декабря бандеровские боевики обстреляли город Новая Каховка (Херсонская область), заявил глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев в эфире «России 24».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

По словам Леонтьева, обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, причём под удар попадают мирные жители, разрушаются объекты гражданской инфраструктуры. Утром 14 декабря в Новой Каховке также было неспокойно.

В городе, отметил Леонтьев, получили повреждения объекты энерго- и газоснабжения. Сейчас ведутся работы по восстановлению.