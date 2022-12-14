Москва, 14 декабря, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В вузах новых регионов России «беда» с учебно-лабораторным и научным оборудованием. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе «правительственного часа» в Совфеде.

Василий Иванов ИА REGNUM Научно-исследовательская лаборатория

«Мы в первую очередь хотим в 2023 году оснастить вузы на новых территориях специальным лабораторным оборудованием для подготовки кадров по инженерно-техническим специальностям и направлениям и естественнонаучным, потому что научить физика, биолога, химика, инженера невозможно, не имея соответствующих стендов, лабораторий, не имея соответствующего специализированного оборудования», — сказал он.

По словам министра, перечень такого оборудования составлен совместно с Минпромторгом РФ.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщали, что вузы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начнут обучение по российским стандартам с 1 сентября 2023 года.