Социальную газификацию в Ярославской области получили более тысячи домов
Ярославль, 14 декабря, 2022, 11:52 — ИА Регнум. С начала года в Ярославской области заключено более 6,3 тысячи договоров на социальную газификацию, газ получили более 1150 домов. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.
Газораспределительные сети построены до границ 3,7 тысячи земельных участков. По количеству подключенных объектов лидируют Рыбинск, Даниловский, Рыбинский, Пошехонский, Большесельский муниципальные районы.
«Исполнение поручения президента России о проведении догазификации в уже газифицированных населенных пунктах находится на особом контроле губернатора Михаила Евраева, — отметил директор департамента ЖКХ Ярославской области Алексей Рябченков. — Сети до границ земельных участков прокладываются бесплатно, граждане оплачивают только подвод их к домам и подключение оборудования внутри дома. Причем для ряда категорий предусмотрены компенсации этих расходов в размере от 40 до 150 тысяч рублей».
Право на соцподдержку в соответствии с нормативными актами регионального правительства имеют более 20 категорий граждан. К примеру, ее могут получить семьи граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Размер компенсации составляет 100 тысяч рублей.
Также в числе получателей поддержки пенсионеры: женщины старше 60 лет, мужчины старше 65 лет.