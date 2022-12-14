Ярославль, 14 декабря, 2022, 11:52 — ИА Регнум. ​​​​​С начала года в Ярославской области заключено более 6,3 тысячи договоров на социальную газификацию, газ получили более 1150 домов. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Пресс-служба правительства Ярославской области Социальную газификацию в Ярославской области получили более тысячи домов

Газораспределительные сети построены до границ 3,7 тысячи земельных участков. По количеству подключенных объектов лидируют Рыбинск, Даниловский, Рыбинский, Пошехонский, Большесельский муниципальные районы.

«Исполнение поручения президента России о проведении догазификации в уже газифицированных населенных пунктах находится на особом контроле губернатора Михаила Евраева, — отметил директор департамента ЖКХ Ярославской области Алексей Рябченков. — Сети до границ земельных участков прокладываются бесплатно, граждане оплачивают только подвод их к домам и подключение оборудования внутри дома. Причем для ряда категорий предусмотрены компенсации этих расходов в размере от 40 до 150 тысяч рублей».

Пресс-служба правительства Ярославской области Социальную газификацию в Ярославской области получили более тысячи домов

Право на соцподдержку в соответствии с нормативными актами регионального правительства имеют более 20 категорий граждан. К примеру, ее могут получить семьи граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Размер компенсации составляет 100 тысяч рублей.

Также в числе получателей поддержки пенсионеры: женщины старше 60 лет, мужчины старше 65 лет.