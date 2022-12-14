В Запорожье прогремели взрывы
В городе Запорожье прогремело несколько взрывов
Мелитополь, 14 декабря, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Во временно оккупированном киевскими нацистами городе Запорожье прогремело несколько взрывов. Об этом 14 декабря сообщает прокиевское издание «Страна. ua» в своём телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
«В Запорожье были слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.
При этом ранее на временно захваченной боевиками ВСУ части Запорожской области был объявлен режим воздушной тревоги.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо написал, что прибывший в Херсон заместитель Генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс нарушил порядок пересечения государственной границы РФ.