Минск, 14 декабря, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Экономический блицкриг против Минска, начатый Западом, не удался. Об этом 14 декабря заявил, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время представления коллективу нового главы МИД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Роман Головченко

По его словам, Белоруссия успешно прошла самый острый период, связанный с экономическим давлением.

«Можно утверждать, что блицкриг экономический не удался», — заявил Роман Головченко.

Сообщается также, что в условиях санкций внешнеэкономическая деятельность становится одним из приоритетов для МИД Белоруссии. Премьер-министр страны в этой связи обратил внимание на важность работы по переориентации экспорта с западного рынка на сотрудничество с теми государствами, которые не выдвигают Минску условий. Роман Головченко выделил приоритетных партнеров в государствах СНГ, ЕАЭС и Китае.

Глава правительства Белоруссии отметил, что в геополитике происходят изменения. В этой ситуации Белоруссия будет стараться активно влиять на происходящее в интересах страны, действовать на опережение, выявлять, анализировать весь спектр внешних угроз, вырабатывать нестандартные решения по их предотвращению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Минск не изменит приоритеты внешней политики, главные из которых — укрепление суверенитета и развитие экономического потенциала.