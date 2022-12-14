Токио, 14 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Сотни американских крылатых ракет «Томагавк» намереваются приобрести японские власти. Об этом 14 декабря сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновников Японии и США.

Cliff Крылатая ракета Томагавк

Отмечается, что этим Токио хочет увеличить свой военный потенциал по нанесению ударов большой дальности и это станет концом отказа Японии от вооружений наступательного характера.

Также указывается, что такое решения японские власти хотят принять уже в декабре 2022 года вместе с увеличением оборонного бюджета страны до контрольного показателя НАТО в размере 2% ВВП и этом сделает его третьим по величине в мире.

Кроме того, уточняется, что закупка сотен «Томогавков», по данным издания — от 400 до 500 единиц, будет сигналом Китаю и КНДР, что Япония серьёзно относится к своей обороне и укрепляет свой военный альянс с США.

При этом добавляется, что дальность указанных ракет более тысячи миль покажет способность японской стороны достигнуть военных целей на материковом Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что обеспечение стабильных источников финансирования для значительного увеличения расходов на оборону является «ответственностью» нынешнего поколения японцев.