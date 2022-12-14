Херсон, 14 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Прибывший в Херсон заместитель Генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс нарушил порядок пересечения государственной границы РФ. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

unmissions.org Мартин Гриффитс

«Вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично», ― указал в сообщении в телеграм-канале Сальдо.

Он также отметил, что настоящая цель визита Мартина Гриффитса — «демонстративно показать, что он действует от всего «мирового сообщества», которое, к слову, не признает вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации».

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Сальдо добавил, что при этом заместитель генсека ООН проигнорировал один из базовых принципов международного права — право нации на самоопределение.

По словам врио главы Херсонской области, Гриффитс должен был оценить эффективность гуманитарных операций ООН, а также изучить проблемы, связанные с повреждением инфраструктуры города на фоне похолодания.

«Но мы-то с вами прекрасно понимаем, что на самом деле Гриффитс ― гражданин Британии и не собирается как-то задействовать потенциал ООН для помощи херсонцам, оставшимся в городе. Горожане как ничего не получали от международных организаций, так и не получат», ― констатировал Сальдо.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря заместитель Генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс прибыл на Украину с четырёхдневным визитом. В ходе пребывания в стране в качестве главы гуманитарных операций ООН он посетит лагерь для внутренне перемещенных лиц в Николаеве.

13 декабря он побывал в российском городе Херсоне, который находится под контролем войск киевского режима. Кроме того, Гриффитс планирует посетить Киев и встретиться с представителями руководства страны, неправительственных организаций и иностранными дипломатами.