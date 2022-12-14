Донецк, 14 декабря, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны киевских боевиков были повреждены жилые дома, магазин и больница. Об этом 14 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая народная Республика

Как отметил Кулемзин, ранее вооружённые бандеровские формирования произвели интенсивный обстрел Куйбышевского района Донецка.

«По сообщениям местных жителей, повреждён ряд многоквартирных домов, больница, магазин «Удача». По предварительным данным, есть пострадавшие (анкетные данные устанавливаются)», — написал он в своём сообщении, добавив, что в настоящее время уточняется подробная информация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число погибших в результате обстрела Горловки Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ выросло до двух человек.