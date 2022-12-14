Санкт-Петербург, 14 декабря, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают на федеральном уровне ввести крупные денежные штрафы за рекламу сексуальных услуг в любой форме. Их размер будет варьироваться от 25 тыс. до 500 тыс. рублей. Соответствующая инициатива принята 14 декабря в целом и после окончательного одобрения будет направлена в Госдуму России.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Услуги проститутки

За распространение рекламы сексуальных услуг в РФ предлагается ввести штраф для физических лиц в размере от 25 тыс. до 50 тыс. рублей; для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, как сообщает 14 декабря «Закс. ру», депутаты по инициативе представителей фракции «Единая Россия» предложили пояснить в законе, что такое сексуальные услуги, за рекламу которых предлагается штрафовать.

«Сексуальных услуг, то есть полового сношения, мужеложства, лесбиянства или иных действий сексуального характера, условием совершения которых является денежное или любое другое вознаграждение либо обещание вознаграждения», — говорится в законопроекте.